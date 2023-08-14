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Hususi servis olayları ise, aracın motor bölümünde sıkışan kedi ve kuyuya düşen yılanların kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.

Seyir halindeki aracın motor bölümünden sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, elektrik kaynaklı kısa devre, faal durumdaki çikolata eritme makinesinin ısınıp alevlenmesi, faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tava içerisindeki yemek yağının ısınıp alevlenmesi, trafik kazası sonucu aracın elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre, elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve söndürülmeden atılan sigara izmarit.

Bir haftalık sürede meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri şöyle:

Polis Genel Müdürlüğü’nün İtfaiye Raporu’na göre, yangınlarda 298 bin TL toplam zarar meydana geldi.

Tatar ve Üstel'den Ergüçlü için başsağlığı mesajı...

Tatar ve Üstel'den Ergüçlü için başsağlığı mesajı...

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