Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

İskele’de sabah saat 06.00 sıralarında bir sitedeki yolda meydana gelen kazada ise, 160 miligram alkollü araç kullanan Ali Uakhit (E-21), direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma, ardından bir evin bahçe duvarı ile giriş kapısına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Ali Uakhit tutuklandı.

Gazimağusa’da Abajur Sokak üzerinde saat 00.30'da meydana gelen kazada ise, anayolda seyreden araca öncelik hakkı vermeyen 59 miligram alkollü Enes Koçak (E-22), Caslı Batu Karabudaklı’nın (E-23) kullandığı araçla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, Enes Koçak tutuklandı.

- Gazimağusa’da alkollü sürücü kaza yaptı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Khalid Ali Shah, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol köprücük ve uyluk kemiğinde kırık teşhisiyle tedavi altına alınırken, araç sürücüsü Husam Mohamed Hassan Abdelghani tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Lefkoşa’da saat 02.00 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, Husam Mohamed Hassan Abdelghani (E-21), yönetimindeki LC 833 plakalı salon araçla " U” dönüşü yapılmaz levhasına rağmen dönüş yapmaya çalıştığı sırada, aynı yönde seyreden Khalid Ali Shah’ın (E-22) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Lefkoşa’da motosiklet ile araç çarpıştı

