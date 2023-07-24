İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri; “Temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, seyir halindeki patlayan kamyon lastiğinden yol kenarına savrulan parçaların kuru otları tutuşturması, baca içerisinde biriken yağ tortularının alevlenmesi, elektrik kaynaklı kısa devre, demir kesme makinesinden ve elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve söndürülmeden atılan sigara izmariti” olarak verildi.

Meydana gelen 25 yangının bölgelere dağılımı ise şöyle, “Lefkoşa 10, Gazimağusa 5, Çağlayan 2, Girne 2, Gemikonağı 2, Yeşilköy 2, İskele 2.”

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği hususi servis olayları da şunlar:

“Trafik kazası sonucu araçta sıkışan ve asansörlerde mahsur kalan şahısların kurtarılması, kuyuya düşen keçinin kurtarılması, atık su borularında, depoların altında, ağaçlarda ve derin kuyularda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, binanın giriş kapısına sıkışan köpeğin kurtarılması, trafik kazası sonucu yola dökülen yağların temizlenerek yol güvenliğinin sağlanması, yangına karşı tedbir alınması, apartman dairesinin yatak odasında kilitli kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.”