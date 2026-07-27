TDP'den verilen bilgiye göre, Zeki Çeler Kanal T’de Ahmet Kaptan’ın hazırlayıp sunduğu programda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyaretiyle ilgili olarak, beklentilerin gerçekçi tutulması çünkü Kıbrıs Türk halkının yeni bir hayal kırıklığı yaşamaması gerektiğini söyledi.

Çözümsüzlüğün toplumu her geçen gün daha fazla yıprattığını, ülkenin uluslararası alanda giderek yalnızlaştığını, dünyayla ilişkilerin zayıfladığını, ekonomik ve ticari imkanların daraldığını, bunun da toplumun geleceğini olumsuz etkilediğini ifade eden Çeler, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm iradesinin ortaya konulması çağrısında bulundu.

Yaklaşan seçimlerin yalnızca siyasi partiler için değil, ülkenin geleceği açısından da önemli olduğunu belirten Çeler, TDP’nin ülkenin sorunlarını çözecek kadrolara sahip olduğunu söyledi. Çeler, dürüst, şeffaf ve halkın sorunlarına çözüm olacak politikaları halk ile birlikte inşa edeceklerini ifade etti.

Üreten ve çalışan kesimlere yönelik desteklerin yeterli olmadığını da söyleyen Çeler, iş güvenliğindeki ihmallerin can kayıplarına yol açtığını, insan hayatının ekonomik kaygıların gerisinde bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Sağlık hizmetlerinde TDP’nin temel hedeflerinden birinin Genel Sağlık Sigortası sistemini hayata geçirmek olduğunu belirten Çeler, her yurttaşın gelir durumuna bakılmaksızın nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetine ulaşabilmesi gerektiğini, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir ve eşitlikçi bir yapıya kavuşturulmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Çeler, devlette planlama eksikliği yaşandığını, bunun da birçok alanda ciddi gerilemelere yol açtığını savundu.