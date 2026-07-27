Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi María Angela Holguín Cuellar ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyareti öncesinde hazırlık niteliğinde verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Erhürman, yaptığı açıklamada, Holguín ile daha önce yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, Genel Sekreter'in ziyareti öncesinde yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, "Yarın ve öbür gün yapılacak görüşmelerin verimli olabilmesi için Sayın Genel Sekreter'in çabalarına iyi niyetle katkı koymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.