Polis Genel Müdürlüğünden yayımlanan rapora göre, yangınlarda 806 bin TL zarar meydana geldi. Yangın nedenlerinin elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti ve rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar olduğu ifade edilen raporda, yangıların 2'si Lefkoşa, 2'si Vadili, 1'i de Gazimağusa'da yaşandı.

Bahse konu dönemde 22 de özel olaya müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, olayların 12 tanesinin can kurtarma olduğu kaydedildi.

Özel olaylar ise şöyle:

"Aracın motor bölümünde, su depoları arasında ve yüksek ağaçlarda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, klimanın dış ünitesinde sıkışan güvercinin kurtarılması, apartman dairesinin yatak odasında kilitli kalan şahıs ile asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, derin kuyuya düşen kuzuların kurtarılması, arıza yapan vinç aracın asansöründe mahsur kalan şahsın kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması ve trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması"