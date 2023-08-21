Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 14-20 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen kazaların 11’i yaralanmayla, 57’si hasarla sonuçlanırken, neden oldukları toplam hasar miktarı da 3 milyon 444 bin TL oldu.

Kazaların 20’si süratli araç kullanmak, 16’sı dikkatsiz sürüş, 11’i kavşakta durmamak, 9’u yakın takip ve 12’si diğer etkenlerden dolayı meydana geldi.

İlçelere göre ise, kazaların 23’ü Girne, 20’si Lefkoşa, 14’ü Gazimağusa, 8’i İskele ve 3’ü de Güzelyurt’ta gerçekleşti.

- Hafta içerisinde 1863 sürücü rapor edildi

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 7 bin 757 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 1863 sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Raporlanan suçların dağılımı şu şekilde verildi:

“Sürat (219) , tehlikeli sürüş (5), dikkatsiz sürüş (28), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (63), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (5), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (13), seyir halindeyken cep telefonu kullanmak (118), emniyet kemersiz araç kullanmak (63), trafik levha ve işaretlerine uymamak (87), trafik ışıklarına uymamak (2), muayenesiz araç kullanmak (11), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (14), yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak (9), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (2), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (4) ve 1220 diğer trafik suçları.”