Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

01.03.2025 tarihinde, saat 15:40 sıralarında, Geçitköy’de Şht Allahverdi Kılıç Caddesi üzerinde, Mehmet Nur AKŞİMŞEK (E-27) yönetimindeki VT 740 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralan araçta yolcu olarak bulunan Halil ULUCA (E-27), kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Girne Dr. Suat Günsel Hastanesine sevk edilerek omuriliğinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.