Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

10.03.2024 tarihinde saat 02:30 sıralarında, Girne’de İskenderun Caddesi üzerinde, Abdullah DENİZ (E-42) 137 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PZ 339 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, aynı istikamete doğru seyreden ve yolun sağında bulunan Semih Sancar Caddesine dönüşe geçen Ali RÜŞLÜ (E-24) yönetimindeki NN 473 plakalı salon aracı dikkatsizce solundan geçmeye çalışması sonucu, NN 473 plakalı aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. PZ 339 plakalı araç sürücüsü Abdullah DENİZ tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.