Polisin açıklamasına göre, yangın bir ağılda spiral makinesiyle kesme işlemi yapıldığı sırada makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu başladı.

Yangında ilk ağılda bulunan süt sağım makinesi, jeneratör, spiral kesme makinesi, delici matkap, kaynak makinesi, 100 kare balya, 13 rulo balya, ambar içerisindeki hayvan yemleri ve çeşitli aletler, 10 güneş paneli ile bir motosiklet yanarak zarar gördü. Ayrıca ağılda bulunan 32 küçükbaş hayvan (koyun, koç, kuzu ve oğlak) telef oldu.

Alevlerin başka bir şahsa ait ağıla sıçraması sonucu ise 400 kare balya, 5 rulo balya, 4 torba arpa, işçi evinin sandviç panelden yapılmış çatısı, 9 meyve ağacı ve plastik su deposu yandı. Bu ağılda bulunan 30 küçükbaş hayvan (keçi, koyun ve kuzu), 50 tavuk, 4 hindi ile 30 civciv de telef oldu.

Yangında dumandan etkilenen iki kişi sağlık kontrolü amacıyla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.