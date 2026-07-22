Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Sultanbeyli Belediyesi arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalandı.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, protokolün ekonomik, bilimsel ve teknik iş birliğini güçlendirmek, karşılıklı yardımlaşmayı geliştirmek, kültür, eğitim ve sağlık alanlarında ortak çalışmalar yürütmek amacıyla imzalandığını belirtti.

Kırok, iki belediye arasında kurulacak iş birliğinin her iki kente de hayırlı olmasını dileyerek, nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'a teşekkür etti.