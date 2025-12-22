Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, 18 Aralık 2025 tarihinde saat 13.50 sıralarında Ortaköy’de, zanlı B.S.’nin ikametgahında arama yapmak üzere adrese gidildiğini, evin kapısının açık olduğunu ve içeriden uyuşturucu madde kokusu geldiğini söyledi. Eve girildiğinde B.S. ile Y.A.’nın mutfakta tespit edildiğini kaydetti.

Polis, evde yapılan aramada mutfak içerisinde yaklaşık bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, hassas terazi ve boş naylon poşetler ele geçirildiğini belirtti. Zanlıların tutuklanarak başlatılan soruşturmada verdikleri ifadelerde, uyuşturucuyu Lefkoşa’da bir şahıstan aldıklarını ve 27 gramını sattıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis ayrıca, zanlı B.S.’nin 2025 yılı Ekim ayı içerisinde 120 gram uyuşturucu temin ettiği ve bunun 27 gramını sattığının tespit edildiğini aktardı. B.S.’nin İskele’de daha önceki bir uyuşturucu meselesinde ele geçirilen emareler üzerinde de parmak izinin tespit edildiğini belirten polis, her iki zanlının da itiraf içerikli ifade verdiğini ve uyuşturucuyu birlikte paketlediklerini söylediklerini kaydetti.

Zanlıların daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını ifade eden polis, soruşturmanın sürdüğünü, aranan şahıslar bulunduğunu, Lefkoşa’da 6 ayrı noktadaki kamera kayıtlarının inceleneceğini ve ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini belirterek 4 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.