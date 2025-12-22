Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Ali Kirik, olguları aktardı. Polis, R.Y. ve M.Y.’nin “Suç İşlemek İçin Gizli İttifak” ve “Dış Ticaret Yasasına Aykırı Harekete Teşebbüs” suçlarından tutuklandıklarını ifade etti.

Polis, M.K.’nin 7 Aralık 2025 tarihinde Gönyeli’de işletmeciliğini R.Y.’nin yaptığı iş yerinden, Girne’deki bir iş yerine bırakması amacıyla 230 bin TL değerinde 230 adet Terea marka elektronik sigara tütünü teslim aldığını, ancak söz konusu ürünleri teslim etmeyerek sirkat ettiğini söyledi.

Yürütülen soruşturmada, R.Y. ve M.Y.’nin, M.K. ile elektronik sigaraları ihracatçı izni olmaksızın Girne Limanı üzerinden Türkiye’ye götürüp satması yönünde anlaşarak ürünleri teslim ettiklerinin tespit edildiğini aktaran polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini ve soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 15’er bin TL nakit teminat yatırmalarına, her biri için iki kefilin 600’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.