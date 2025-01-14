Uzun yıllar bakım onarım bekleyen ancak çeşitli nedenlerden dolayı tamiratı yapılamayan Güvercinlik Kavşağı-Eski Gazimağusa Anayolu Arası Bağlantı Yolu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Dairesi, Gazimağusa Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi’nin iş birliğinde yenileniyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, dün Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ile birlikte bölgeye giderek yapılacak olan çalışmalar hakkında Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu’ndan bilgi aldı.

Arıklı, söz konusu güzergahta faaliyet gösteren beton santrallerinin yanısıra, bölge halkının da sıkça kullandığı yolun aşırı derecede yıpranmış olduğunu ve tehlike arz ettiğini belirterek “Geçmişte yolun yenilenmesi için yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştı. Pek çok projede olduğu gibi bu projede de yönetimlerle iş birliği yaparak sorunu çözme yoluna gittik. Gazimağusa Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi ile yapılan iş birliği sayesinde, işletmelerin ve bölge halkının talebini yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Arıklı, yolun alttemel ve temel yapım işinin Karayolları Dairesi, asfalt kaplama işinin ise Gazimağusa Belediyes ile Beyarmudu Belediyesi tarafından üstlenildiğini kaydetti.

Yaklaşık 900 metre uzunluğunda ve sekiz metre genişliğinde olan yolun ihale bedelinin, asfalt kaplama hariç 10 milyon 879 bin 300TL artı KDV olduğunu kaydeden Arıklı, ihalede verilen sürenin altı ay olduğunu ancak firmadan, yolun iki ayda tamamlanacağı sözünü aldıklarını ifade etti.