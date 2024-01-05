İstatistik Kurumu, Aralık ayı ve 2023 yılı hayat pahalılığı oranını açıkladı. Buna göre Aralık ayı hayat pahalılığı oranı yüzde 5,44 olurken, 2023 yılının hayat pahalılığı oranı ise yüzde 83.63 oldu Bu rakamlara göre sigorta emeklisi, kamu emeklisi ve kamu çalışanlarının maaş hesaplamasında dikkate alınacak hayat pahalılığı oranı yüzde 50.31 oldu. Kamuda en düşük maaşın şu an brüt 25 bin 479 TL olduğu biliniyor. Yapılacak bu yüzde 50.30 hayat pahalılığı artışı ile kamuda en düşük brüt maaş 38 bin 297 TL olacak. Öte yandan net 7 bin 607 TL sosyal yardım maaşı alanlar da bu zamla 11 bin 433 TL maaş almaya başlayacak. Öte yandan Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre kamudan maaş alanların sayısı 43 bin 600’ü geçti.

BARÇIN: ASGARİ ÜCRET MASASI DERHAL TOPLANMALI…

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın, hayat pahalılığının açıklanması sonrasında yaptığı açıklamada, Asgari Ücret masasının derhal toplanması yönünde çağrıda bulundu. Gündem Kıbrıs’a konuşan Barçın, Aralık ayı hayat pahalılığının yüzde 5.44 olarak belirlendiğini hatırlatarak, yasaya göre sigorta emeklisi ve kamu emeklisi ile kamu çalışanlarının maaş hesaplamasında dikkate alınacak oranın 50.31 olduğuna işaret etti.

“SOSYAL YARDIM MAAŞLARI DA ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLENMELİ”…

Yüzde 50.31 olan hayat pahalılığı oranının asgari ücrete yansıtıldığı takdirde yeni asgari ücretin brüt 27 bin 212 olması gerektiğini kaydeden Barçın, sosyal yardım maaşı alanların maaşlarının da asgari ücrete endekslenmesi gerektiğini kaydetti. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak 2 Kasım 2023’te Meclis’e bunun için öneri sunduklarını ve ivedilik istediklerini belirten Barçın, ‘hükümet kendilerinin de konuyla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, önerimizi reddettiler’ diye konuştu.

SERDAROĞLU: MASA 8-9 OCAK TARİHLERİNDE TOPLANMALI…

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, artık tüm verilerin ortada olduğunu belirterek, asgari ücret masasının en geç 8 ya da 9 Ocak tarihlerinde toplanması gerektiğini kaydetti.

VATANDAŞ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ARASINDAKİ ADALETSİZLİĞE DİKKAT ÇEKTİ…

Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar, kamuda çalışanların yüzde 50,31 oranında artış aldığını ancak asgari ücretlinin aynı oranda artış alıp alamayacağı konusunda tereddütleri olduğunu söyledi. Vatandaş, kamu ve özel sektör arasındaki adaletsizliğin giderilmesi noktasında hükümete duyarlı olma çağrısında bulundu.