Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan heyetin verdiği kararı, Candaş okudu.

Yargıç, kamu güvenliğini tehdit eden, ayrıca toplum bireylerinde tedirginlik yaratan suçlarda kamu yararı gereği caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini, yasada İnsan Kaçakçılığı suçuna 10 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü ve ağır suçlar kapsamında olduğunu belirtti. İnsan kaçakçılığı suçunun sadece KKTC’de değil, tüm dünyada yaygınlaşan bir suç olduğunu kaydeden yargıç, ülkelerinde savaş olan insanların başka ülkelere kaçmaya çalıştığını ve Güney Kıbrıs’a gidebilmek için KKTC’yi atlama taşı haline geldiğini söyledi. Yargıç, sanıkların 2023 yılı Eylül ayında 7 Suriye vatandaşını Güney Kıbrıs’a götürmek için KKTC’ye getiren organizasyonun parçası olduklarına vurgu yaptı. Candaş, suçu organize eden başka iki kişi olduğuna dikkat çekti.

Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Candaş, sanıklara oybirliği ile birer yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.