Narkotik Şube’de görevli polis memuru Murat Kermeoğlu, mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru 10 Aralık 2023 tarihinde saat 19.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyreden S.Z'nin kullanımında bulunan SM 773 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada aracın şoför koltuğunun altında 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, bir adet metal öğütücü, bir adet yaban marka elektronik hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, S.Z'nin üzerinde yapılan aramada ise giymekte olduğu gömleğinin cebinde 5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis memuru, zanlının evinde yapılan aramada ise 10 gram daha hintkeneviri ele geçirildi.

Polis memuru, sorgulanan zanlının kokaini bin euroya, hintkenevirini ise 7 bin TLye A.C'den aldığını itiraf ettiğini kaydetti.

Polis, A.C'nin de 16 Aralık’ta tutuklandığını, üzerinde 119 miligram hintkeneviri, bin euro ve 4 bin TL para bulunduğunu söyledi.

Polis, A.C'nin ifadesinde Zeytuncu’yu tanımadığını söylediğini ancak her iki zanlının cep telefonlarında yapılan incelemede gerek whatsapp gerek normal hattan birçok kez görüşme yaptıklarının belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı A.C'nin 2017,2018, 2019, 2021 ve 2022 yıllarında işlemiş olduğu uyuşturucu madde ithal v e tasarrufu suçlarından 6 kez yargılandığını belirtti. Polis, zanlı S.Z'nin ise sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı A.C'nin 40 bin TL nakit teminat yatırması, 3 kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, S.Z'nin ise 15 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 250 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.



