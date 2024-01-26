Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 2019 yılı - 24.01.2024 tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir şirkete ait binanın giriş kapısı hasara uğratılıp açılarak içeriye girilmiş ve bina içerisinde muhafaza edilen buzdolabı ile muhtelif sayıdaki masa, sandalye ve restoran malzemeleri çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen D.G.(E-48) ve C.G.(E-78) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.