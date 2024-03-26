Ülkede yaşanan yolsuzluklara işaret eden Birinci, yoklaşma, derinleşen bir ekonomik kriz, insan kaçakçılığı, sahte diploma, reçete soruşturması, mafyalaşma, ciddi boyutta artan uyuşturucu, trafik cinayetlerine dikkat çekti.

Trafik cinayetleri konusunda önlem alınamamasını eleştiren Birinci, ülkede yaratılan tahribatın her geçen gün arttığını, temiz eller operasyonuna yukardan başlanması gerektiğini söyledi.

Birinci, "Artık gitmeniz gerek, gitmek için ne bekliyorsunuz?” diye sordu.

Sahte diploma skandalı ve üniversitelerde yaşanan sorunlara değinen Birinci, ülkede tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi enflasyonu yaşandığını, üniversitelerin denetlemesi ve kalitesi konusunda yapılan uyarıların dinlenmediğini kaydetti.

Bu konuda da hükümet edenleri eleştiren Birinci, tüm üniversitelerin kötü olduğunu söylemediğini, ancak yeni bir akreditasyonla, şeffaf bir denetleme sisteminin kurulması gerektiğini söyledi.

Ülkede sekiz tıp fakültesi olduğuna dikkat çeken Birinci, tıp fakültesi açılabilmesinin kriterlerine dikkat çekerek, tüm üniversitelerin yeni bir akreditasyon ve kalite denetiminin yapılması gerektiğini yineledi.

Sağlık hizmetleri konusunda yaşanan sıkıntılara da değinen Birinci, vatandaşların sağlık hizmeti alamadığını, hastaların doktora, ilaca ulaşamadıklarını, sağlık çalışanlarının ise risk altında ve mutsuz olarak çalıştıklarını kaydetti.

Nüfusu bilmeden planlama yapılabilmesinin mümkün olmadığına işaret eden Birinci, her bölgenin kendine özel sorunları olduğunu söyledi.

Bütün sağlık altyapısının desteklenmesi gerektiğini belirten Birinci, eksikler konusunda rakamlar verdi.

Kanser hastaları için hayati önem taşıyan “PET/CT” cihazının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine bir an önce alınması gerektiğini vurgulayan Birinci, başta tüberküloz olmak üzere ülkede artan bulaşıcı hastalıklar konusunda uyarılarda bulundu.

Birinci, Sağlık Bakanlığının bu konuda da hızla önlem alması, bu konularda ciddi planlamalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Ceyhun Birinci, ülkede yeni tespit edilen kanser tanılarının çok fazla olduğunu, koruyucu sağlık hizmetlerinin arttırılması ve taramaların her bölgeye yayılması gerektiğini vurguladı.

Sağlık ocakları/merkezleri, laboratuvarlar, ambulans, doktor, ekipman, ilaç, personel eksiklikleri, sigortalı hastaların ilaca erişimi gibi konulara değinen Birinci, asistan hekimlerin yaşadığı sıkıntılar, maaş, ücret ve ödeneklerinde adaletsizlikler olduğunu, bu sorunun bir an önce düzeltilmesinin şart olduğunu söyledi.

Birinci, acilen nüfus sayımı ve planlanmasını yapılması gerektiğine de dikkat çekerek, evdeki yaşlı kronik hastalara sağlık hizmeti götürülmesi ihtiyacına işaret etti.