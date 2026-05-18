Başvurular, 30 Haziran saat 12.00'ye kadar www.eunite-cyprus.eu adresinden yapılabilecek.

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve GIZ International Services tarafından uygulanan Eunite Programı üzerinden hayata geçirilecek proje, yaklaşık 2 milyon Euro bütçeye sahip olacak.

Program, işletmelerin rekabet gücünü artırmalarını, AB standartlarına uyum sağlamalarını ve Yeşil Hat üzerinden ve/veya daha geniş AB pazarında ticaret yapabilmelerinin önünü açmayı amaçlıyor.

eunite:SME’den verilen bilgiye göre, hibe programı, iki hibe kategorisi kapsamında uygun imalatçılar, üreticiler ve işletmeden işletmeye hizmet sağlayıcılarına açık olacak.

Birinci kategori kapsamında, 40’a kadar KOBİ’ye 20 bin ila 60 bin Euro arasında hibe desteği sağlanacak. İkinci kategori kapsamında ise 30’a kadar mikro işletmeye 20 bin Euro’ya varan hibeler verilecek.

-Bilgilendirme toplantıları düzenlenecek

Potansiyel başvuru sahiplerini bilgilendirmek amacıyla, hibe programına ilişkin temel bilgilerin paylaşılacağı ve ilgi duyan işletmelerin sorularının yanıtlanacağı üç bilgilendirme toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Bilgilendirme toplantıları; çarşamba günü Lefkoşa Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda (11.00–13.00), 2 Haziran’da Mağusa Bandabuliya’da (16.00–18.00) ve 5 Haziran’da Güzelyurt’taki Atatürk Kültür Merkezi’nde (14.30–16.30) yapılacak.

Ayrıntılı bilgiye, uygunluk kriterlerine ve başvuru belgelerine www.eunite-cyprus.eu adresinden ulaşılabileceği belirtildi.