Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, mevcut hükümetin vatandaşlık politikalarına yönelik şok protesto eylemi gerçekleştirdi. Dereboyu’nda düzenlenen eylemde gençler, “Zere da Golifadır” sloganıyla yurttaşlara golifa dağıtarak hükümetin vatandaşlık dağıtımına tepki gösterdi.

CTP Gençlik Örgütü, hükümetin vatandaşlık konusunda izlediği politikanın plansız ve sürdürülemez olduğunu vurgulayarak, vatandaşlığın siyasi hesaplarla değil, şeffaf ve adil kriterlerle ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Ayrıca CTP Gençlik Örgütü, eylemde açıklama yaptı. “Yüzlerce haksız vatandaşlık, bu memleketin gençlerinin geleceğini karartmaktadır” denilen açıklamanın tamamı şu şekilde;

“UBP – DP – YDP Hükümeti’nden golifa dağıtır gibi vatandaşlık dağıtımı!

Göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 20 bin vatandaşlık veren UBP – DP – YDP hükümeti, hız kesmeden bol keseden vatandaşlık dağıtmaya devam ediyor.

Belirtmekte fayda görüyoruz ki; verilen vatandaşlıkların içerisinde insani haklara dayalı şekilde bu memlekette doğmuş, büyümüş, ülkemize değer katmak için gecesini gündüzüne katan insanlarımız da bulunmaktadır.

Ancak bu memlekete ayak dahi basmamış, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak zerre katkısı olmayan kişilere; birilerinin siyasi rant devşirmesi uğruna verilen yüzlerce HAKSIZ vatandaşlık, bu memleketin gençlerinin geleceğini karartmaktadır.

Sizlerden utanıyoruz.

Ve gideceğiniz günü iple çekiyoruz.”