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Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Holguin'in, hafta başı, liderlerin yanı sıra siyasi partilerle de görüşmesi bekleniyor. Holguin, dün İngiltere’de Kıbrıs konusunda üst düzey temaslarda bulunmuştu.

Nikos Hristodulidis: Yarın bile müzakerelere hazırız

Nikos Hristodulidis: Yarın bile müzakerelere hazırız

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