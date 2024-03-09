Nikos Hristodulidis: Yarın bile müzakerelere hazırız Nikos Hristodulidis: Yarın bile müzakerelere hazırız

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre,  Holguin'in, hafta başı, liderlerin yanı sıra siyasi partilerle de görüşmesi bekleniyor. Holguin, dün İngiltere’de Kıbrıs konusunda üst düzey temaslarda bulunmuştu.