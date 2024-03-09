Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Holguin'in, hafta başı, liderlerin yanı sıra siyasi partilerle de görüşmesi bekleniyor. Holguin, dün İngiltere’de Kıbrıs konusunda üst düzey temaslarda bulunmuştu.
Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Holguin'in, hafta başı, liderlerin yanı sıra siyasi partilerle de görüşmesi bekleniyor. Holguin, dün İngiltere’de Kıbrıs konusunda üst düzey temaslarda bulunmuştu.
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