Polis, zanlının 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Atatürk Spor Salonu park yeri içerisinde, kendisini telefondan engellediği gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma sonucunda, 34 yaşındaki eski eşine hitaben "Sen önce ana olacan ondan sonra konuşacan" diyerek itale-i lisanda bulunduktan sonra, boğazını sıkıp, burnuna yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek genç kadını vahim zarara uğrattığını söyledi.

Polis, aynı gün müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde doktor kontrolünden geçirildiğini , burnunda kırık olduğunun tespit edildiğini ve Kulak Burun Boğaz Servisi'nde tedavisinin yapıldığını belirtti.

Polis, zanlının 27 Mayıs tarihinde tutuklandığını aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 350 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.