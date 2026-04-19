Polis Basın Subaylığı, dün saat 10.20 sıralarında Girne-Lefkoşa Anayolu’nun Boğazköy mevkiinde meydana gelen araç yangınına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, seyir halinde bulunan JH 235 plakalı salon araçta, motor bölümündeki benzin kaçağının sıcak aksamlara temas etmesi sonucu yangın çıktı. Yangın sonucunda aracın motor bölümü ile makine kapağı yanarken, ön camı da ısıdan patlamak suretiyle zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.