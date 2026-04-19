Polis Basın Subaylığı, hafta sonunda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin detayları paylaştı.

Açıklamada, kazaların büyük bölümünün alkollü sürüş ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtildi.

TÜRKMENKÖY’DE ALKOL TESİRİ ALTINDAKİ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

18 Nisan 2026 tarihinde saat 16.30 sıralarında Türkmenköy’de Birsen Genel Sokak üzerinde, E.F(E-43) 135 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki 34 BS 3546 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve karşı yönden gelmekte olan O.A (E-40) yönetimindeki HD 037 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Alkollü araç kullanarak kazaya neden olan sürücü tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

GİRNE-LEFKOŞA ANAYOLU’NDA ÇARPIŞMA

19 Nisan 2026 tarihinde saat 00.15 sıralarında Girne-Lefkoşa Anayolu Boğazköy mevkiinde, M.S(E-38) 94 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki KC 069 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamette seyreden C.Ö(E-50) yönetimindeki ZYB 571 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Alkollü araç kullanan sürücü tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

ALSANCAK ÇEVRE YOLU’NDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

19 Nisan 2026 tarihinde saat 01.15 sıralarında Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında, M.D(E-44) 145 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NK 717 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı. Araç, orta refüjdeki bordür taşına ve ardından aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Sürücü tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA ARAÇ DEVRİLDİ: 2 YARALI

19 Nisan 2026 tarihinde saat 03.15 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Civan Keleş (E-24) 140 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LP 995 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sağ şeride geçmesi sonucu, aynı istikamette ilerleyen Ö.Z(E-26) yönetimindeki JJ 883 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LP 995 plakalı araç sol yan kısmı üzerine devrilirken, JJ 883 plakalı araç orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan LP 995 plakalı araçta yolcu olarak bulunan E.K (K-20) ve Y.Ç(E-21), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazaya neden olan sürücü C.K tutuklandı, soruşturma devam ediyor.