Saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, VP 404 plakalı araçta çıkan yangın üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu aracın orta konsol kısmı, ön koltukları ve iç tavan döşemesi yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı gün saat 17.30 sıralarında ise Beylerbeyi’nde bir araç park yerinde benzer bir yangın olayı meydana geldi.

MF 118 plakalı araç park edildiği sırada, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yaparak alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında aracın motor bölümündeki plastik aksamlar, akü, elektrik kabloları ve kaput yanarak zarar gördü. Oluşan ısı nedeniyle ön camın da çatladığı tespit edildi.

Her iki olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü bildirildi.