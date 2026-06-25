Bakanlık, Kıbrıs’ta çözümün ancak “egemen eşitlik ve iki devletli model” temelinde mümkün olabileceğini vurguladı.

“BM planı” iddialarına yalanlama

MSB açıklamasında, Rum basını kaynaklı bazı haberlerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi tarafından Kıbrıs meselesine ilişkin yeni bir plan hazırlandığı ve taraflarla istişare edileceği yönündeki iddialara değinildi.

Söz konusu iddiaların dikkatle takip edildiği belirtilirken, bu tür girişimlerin mevcut siyasi gerçekleri yansıtmadığı ima edildi.

“Egemen eşitlik vurgusu”

Açıklamada, Kıbrıs’ta kalıcı ve sürdürülebilir çözümün temel şartının Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyidi olduğu ifade edildi.

Bu çerçeve dışında geliştirilecek hiçbir çözüm girişiminin kabul edilmeyeceği vurgulandı.

“Türkiye’nin tutumu değişmedi”

MSB, Türkiye’nin Kıbrıs politikasının net ve değişmez olduğunu belirterek şu mesajı öne çıkardı:

Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan hiçbir girişim kabul edilemez

Ada’daki mevcut hassas dengeleri bozacak adımlar reddedilir

Türkiye’nin garantörlük hakları uluslararası anlaşmalardan kaynaklanmaktadır

“Garantörlük vurgusu”

Açıklamada ayrıca Türkiye’nin garantör devlet sıfatıyla Kıbrıs’ta barış, güvenlik ve istikrarın teminatı olmaya devam edeceği belirtilerek, KKTC’nin güvenliğinin Türkiye’nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu ifade edildi.