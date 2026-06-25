

İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Parlamento Birliği 20. Oturumu kapsamında Bakü’de bulunan Öztürkler, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

Görüşmede Öztürkler’e, Meclis Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ve KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer eşlik etti.

Görüşmede konuşan Öztürkler, Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağlarının ortak tarih, dil ve kültürel yakınlıktan beslendiğini belirterek, iki ülke parlamentoları arasındaki iş birliğinin her geçen gün daha da anlam kazandığını söyledi.

Öztürkler, kısa süre önce Bakü’de gerçekleştirilen Azerbaycan-Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grupları 3. Toplantısı sırasında gösterilen misafirperverlikten dolayı Azerbaycan Milli Meclisi’ne teşekkür ederek, parlamentolar arası ilişkilerin diğer kardeş Türk devletlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini önemsediklerini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi ile Azerbaycan Milli Meclisi arasında oluşturulan dostluk gruplarının bugüne kadar gerçekleştirilen temaslar ve ortak çalışmalar sayesinde önemli bir ivme yakaladığını kaydeden Öztürkler, bu iş birliğinin gelecekte daha somut ve başarılı projelere dönüşeceğine inandığını belirtti. Öztürkler, bu yaklaşımın diğer Türk devletleri için de güçlü bir örnek oluşturacağını vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in KKTC’ye yönelik güçlü desteğinin Kıbrıs Türk halkı açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Öztürkler, Aliyev’in KKTC’nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğuna ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alması gerektiğine ilişkin açıklamalarının son derece değerli olduğunu söyledi.

Öztürkler, Azerbaycan ile KKTC arasındaki dayanışmanın önümüzdeki dönemde siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda daha da güçleneceğine inandıklarını belirterek, ekonomi, eğitim, kültür-sanat ve özellikle spor alanlarında temasların artırılmasının, uluslararası platformlarda KKTC’nin görünürlüğünün desteklenmesinin ve üst düzey ziyaretlerin sürdürülmesinin bu sürece önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Bakü’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürkler, iki ülke arasındaki iş birliğini daha ileriye taşıyacak somut adımların birlikte atılması temennisinde bulunarak, Azerbaycan tarafına ev sahipliği için teşekkür etti.

GAFFAROVA

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova da, kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin Azerbaycan ile KKTC arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Türk dünyasının birlik ve dayanışmasının önemine vurgu yapan Gafarova, Azerbaycan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin ortak tarih, dil, kültür ve manevi değerler temelinde her geçen gün daha da geliştiğini belirtti. Parlamentolar arasındaki iş birliğinin artırılmasının, halklar arasındaki bağların güçlenmesine de katkı sağlayacağını kaydeden Gafarova, karşılıklı temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetinin İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği toplantıları kapsamında Bakü’de bulunmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Gafarova, Türk dünyasının ortak hedefleri doğrultusunda dayanışmanın daha da ileriye taşınacağına olan inancını dile getirdi.,

Gafarova, Azerbaycan’ın her zaman kardeş halklarla dayanışma içerisinde hareket ettiğini belirterek, parlamentolar arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin bölgesel iş birliği açısından da önemli sonuçlar doğuracağını söyledi.

Azerbaycan Milli Meclisi’nde gerçekleşen görüşmenin sonunda karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.