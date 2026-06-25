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Nezaket ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmede, ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, siyasi diyalog ve karşılıklı temasın önemine vurgu yapıldı.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci ile Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Umur, TAM Parti Genel Sekreteri Bünyamin Yüksekbaş ve beraberindeki heyet ile görüştü.

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