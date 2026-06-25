TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci ile Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Umur, TAM Parti Genel Sekreteri Bünyamin Yüksekbaş ve beraberindeki heyet ile görüştü.
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Nezaket ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmede, ülke gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, siyasi diyalog ve karşılıklı temasın önemine vurgu yapıldı.
Görüşme, iyi niyet temennilerinin paylaşılmasının ardından sona erdi.