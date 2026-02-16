Polis açıklamasına göre, 15 Şubat 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında, Boğazköy Atatürk Caddesi üzerinde, B.P. (E-20) yönetimindeki YY 420 plakalı salon araç kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, sağ arka kısmı ile yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çarpmanın etkisiyle aracın elektrik aksamlarının muhtemelen kısa devre yaparak alevlenmesi sonucu bagaj bölümü ile elektrik ve plastik aksamları, iç döşemesi, koltukları, tavanı ve arka kısmı yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.