Kazayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ’ne kaldırıldı. Yaralı sürücü, burada yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisten edinilen bilgilere göre, Ö.Y. (K-24) yönetimindeki NS 592 plakalı salon araç, kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Boğazköy civarında sürücünün dikkatsizliği sonucu yolun sağında bulunan beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından kontrolsüz şekilde yoluna devam eden araç, yolun sol kısmında bankete düşerek sazlıklara çarpıp durabildi.

