Belediyeden verilen bilgiye göre, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Balıkesir Meriç Merkez İlkokulu, Oktay-Ülgen Erülkü Anaokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Gaziköy Anaokulu, Değirmenlik İlkokulu ile Şht. Mehmet Eray İlkokulu’ndan gelen çocuklara koltuğunu devretti, taleplerini dinledi.

Başkanlık koltuğuna oturan çocuklar, belediye başkanı olmaları halinde neler yapacaklarını anlattılar.

Karavezirler’den okullarına gölgede oyun oynayabilecekleri bir alan, spor faaliyetlerinde kullanabilecekleri ekipman, saha, kale, basketbol alanı istedi. Karavezirler, çocuklara isteklerini yerine getireceğine dair söz verdi, hediye taktim etti.

Karavezirler, eğitime, sanata ve bilime önem verdiklerini, çocukların ve gençlerin kendilerini geliştirebilmesini sağlamak amacıyla Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde çeşitli kurslar düzenlediklerini söyledi.

Karavezirler, öğrencilerin ve öğretmenlerin daha güvenli okul binalarında eğitim yapabilmesi için yeni derslik binaları inşa ettiklerini ifade ederek okullara yatırımların sürdüğünü kaydetti.