Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Serhan Yıldıran, olguları aktardı. Polis, 17 Ocak 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Haspolat’ta, Demirhan Polis Karakolu ekiplerine gelen ihbar üzerine Haspolat Sanayi girişinde bulunan boş bir mandıra içerisinde kontrol yapıldığını söyledi.

Yapılan kontrolde, mandıranın tamir edilen bir odasında kalmakta olan Pakistan uyruklu S.S.’nin tespit edildiğini belirten polis, gerçekleştirilen muhaceret kontrollerinde zanlının 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren toplam 1884 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini kaydetti.

Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, 18 Ocak 2026 tarihinde mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını ifade etti. Bu süre zarfında zanlının ihracı için gerekli yazışmaların yapıldığını ve ilgili kurumlardan yanıt beklendiğini belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydederek 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.