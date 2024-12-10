Güzelyurt’ta Bostancı Kara Geçiş Kapısı’nda dün, 54 yaşındaki S.K. kullanımındaki araç ile KKTC’den Güney Kıbrıs bölgesine geçiş yapacağı sırada, polis tarafından konu şahsın kullanımındaki araçta yapılan aramada, KKTC’den ihracat izni olmadığı halde, aracında tespit edilen muhtelif markalardaki toplam 39 karton sigara, 185 paket sigara tütünü, 81 karton elektronik sigara çubuğu, 1 karton elektronik sigara çubuğu ve 1 kilogram nargile tütününü ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, ürünlerin emare olarak alındığı ve şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edildi.