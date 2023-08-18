Bostancı'da bu sabah, çalıştığı inşattın ikinci katında dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düşen 60 yaşındaki Ali Yıldızhan yaralandı.Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Bostancı'da bu sabah 08.30 sıralarında yapımı eden bir inşaatta çalışan 60 yaşındaki Ali Yıldızhan, söz konusu inşaatın ikinci katında kalıp tahtalarını söktüğü sırada, çıkan kalıp tahtasının kendisine çarpması sonucu dengesini kaybederek, yaklaşık 6 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandı.Yıldızhan, olayın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, yapılan tesavisinin ardından ise, bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Beyin Cerrahisi Servisinde müşahede altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.