Belediyeden yapılan açıklamada, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kent vizyonu doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında, Kervansaray Bölgesi’nden Girne sınırından başlayarak Ada Beach Hotel’e kadar uzanan sahil hattının halkın kullanımına açılacağı belirtildi.

Proje çerçevesinde sahil boyunca 2 ila 2,5 metre genişliğinde yürüyüş yolları oluşturulacak. Çevreyle uyumlu malzemelerin kullanılacağı yürüyüş yolunda, hiçbir ağaca zarar verilmeden, canlı yaşamı ve ekolojik denge korunarak modern bir kıyı rotası inşa edilmesi hedefleniyor.

“Sahil herkes için” anlayışı

LAÇ Belediyesi açıklamasında, projenin temel amacının sahili yalnızca belirli alanların ya da kişilerin kullanımına değil, tüm halkın özgürce ve güvenle yararlanabileceği bir yaşam alanına dönüştürmek olduğu vurgulandı. Yürüyüş durakları, dinlenme terasları, seyir noktaları ve peyzaj düzenlemeleriyle desteklenecek sahil hattının, Alsancak’ta sosyal yaşamı güçlendirecek önemli bir alan haline geleceği ifade edildi.

Spor yapanlardan gün batımını izlemek isteyenlere, ailelerden doğa yürüyüşü tutkunlarına kadar her kesime hitap edecek şekilde tasarlanan proje ile konforlu, erişilebilir ve güvenli bir sahil hattı oluşturulacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Bu kıyı artık hepimizin; birlikte yürüyeceğimiz, birlikte nefes alacağımız ve birlikte sahip çıkacağımız bir alan olacak” denilerek, projenin halkla buluşturulması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.