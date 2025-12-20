“Bu topraklarda verilen mücadele, yalnızca bir hayatta kalma mücadelesi değil, aynı zamanda onur, özgürlük ve egemenlik mücadelesidir.” diyen Çavuşoğlu, aziz şehitlerin emanet ettiği bu toprakların ve milli iradenin, gelecek nesiller tarafından aynı sorumluluk duygusuyla korunacağına olan inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 21- 25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere ye verdi:

“Kıbrıs tarihine “Kanlı Noel” olarak geçen 21 Aralık saldırıları sırasında şehit olan Kıbrıslı Türklerin bıraktığı derin acı yüreğimizdedir.

Bu süreçte EOKA’lı Rumlar Enosis hedeflerine ulaşmak için kadın, yaşlı, çocuk demeden yüzlerce masum sivili hedef almış, binlerce insanı göçe zorlamış ve Türk köylerini yakıp yıkmıştır. Ancak bu zulüm, Kıbrıs Türk halkının iradesini kırmak yerine, birlik ve mücadele azmini daha da güçlendirmiştir.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kahraman mücahitleri, canları pahasına halkını savunmuş; şehitlerimizin bıraktığı miras, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan milli iradeye dönüşmüştür.

Bu topraklarda verilen mücadele, yalnızca bir hayatta kalma mücadelesi değil, aynı zamanda onur, özgürlük ve egemenlik mücadelesidir.

Bu bilinçle, öğrencilerimizi tarihini bilen, şehitlerimizin fedakârlıklarının farkında olan, barışın değerini kavrayan ve vatanına güçlü bir aidiyet duygusuyla bağlı bireyler olarak yetiştirme kararlılığımızı sürdürmekteyiz. Aziz şehitlerimizin emanet ettiği bu toprakların ve milli iradenin, gelecek nesiller tarafından aynı sorumluluk duygusuyla korunacağına olan inancımız tamdır. Bu anlayışla, genç nesillere bu tarihsel sorumluluğu aktarmayı milli bir görev olarak görüyoruz.

21 Aralık 1963 Milli Mücadele ve Şehitler haftası münasebetiyle, yaşanan bu katliam sonucunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygıyla eğiliyoruz.”