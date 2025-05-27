Haber: Pelin Yükselay

Belediyelerin kendilerini Avrupa’da ifade etme fırsatı bulduğunu kaydeden Harmancı, çok faydalı bir ziyaret gerçekleştirdiklerinin altını çizerek Avrupalı yetkililerin kendileri ile çok yakın ilişkiler kurduklarını kaydetti.

“Bu ve benzeri temaslar yıllar önceden yapılmalıydı” diyen Harmancı, Belediyeler Birliği’nin geç de olsa bu konuda adım atması önemli olduğunu vurgulayarak, Tüm başkanların 3 gün Brüksel’de güzel temaslar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Brüksel’deki toplantılara Rum Belediye Başkanlarının katılmadığını da kaydeden Harmancı, toplantıları engellemek adına Rumların bazı lobi faaliyetlerinde bulunduklarını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti elçiliği ve Avrupa Parlementosu’nun Rumların bu ısrarlarına rağmen Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile görüşme ve toplantılarını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Mülkiyet konusu… “Olumlu bir gidişat yok”

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Mehmet Harmancı, mülkiyet konusuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Harmancı, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Bana göre şu anda tam olarak Kıbrıs sorununun çözülememesinin hukuksal sonuçlarını yaşıyoruz. Önce bunları neden yaşıyoruz, sorgulamamız gerekiyor. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun uzun yıllar işlevsiz bırakılması bu yaşadıklarımızın başında geliyor. İki devletli siyaset temelinde çalışmalara devam edilmesi ise sıkıntıların başlamasının en önemli nedeni. Biz oturduğumuz yerden kazanım elde edeceğimizi düşünüyoruz ama öyle değil. 1960’tan kaynaklanan haklarımızın üzerine inşa edeceğimiz federal bir çözümle masaya gitmemiz gerekiyor. Masayla ilgili son zamanlarda temel dinamikleri bozduk. Uluslararası alanda da destek bulamayacağız. Bizim masaya ve bu masaya BM parametlerinde dönmemiz gerekiyor. Ancak bununla ilgili ne yazık ki olumlu bir gidişat yok.”

“Schengen meselesine özellikle dikkat etmemiz gerekiyor”

Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine girme çalışmaları olduğunu da hatırlatan Harmancı, KKTC olarak özellikle bu konuya da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine girmesinin ‘yeni bir sınır rejimi’ demek olduğunu kaydeden Harmancı bu olduğu takdirde ‘sert sınırların’ söz konusu olacağını söyledi.

Harmancı şunları söyledi:

“Schengene dahil olduktan sonra sert sınır gelecek demektir. Bu bir tek geçişlerle değil buradaki yeşil hat üzerinde de ciddi yaptırımlar ve sınırlamalar getirecek. Adada ateşkes halinin devam ettiğini hatırlamamız ve kapsamlı çözüm için motive olmamız gerekiyor. Bunun yansımaları ağır olur, Kıbrıslı Türkler büyük sıkıntı yaşar.”

Harmancı: İspanya Başkanına sorunlarımızı anlattık

İstanbul’da gerçekleşen Sosyalist Enternasyonal toplantısında sorunları İspanya Başkanı’na anlatma fırsatı bulduklarını dile getiren Harmancı, “Biz karma evlilikleri konuşuyorduk, bu konuda baskı oluşturalım derken, güneye geçme hakkı olanlar da geçerken sıkıntı yaşayacak noktasına geldik. Konuyla ilgili İspanya Başkanıyla İstanbul’da görüşme gerçekleştirdik ve buna ilişkin bilgi verdim. Süreç dışında tutulduğumuzu anlattım. Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesine rutin bir üye formatıyla değil, ateşkes olduğu bilinerek ve bu yönde hareket edilerek adım atılması gerektiğini anlattım. Bunları daha çok fırsat yaratarak uluslararası arenada anlatmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Dünya ile aynı dili konuşmalıyız”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı dünya ile aynı dilin konuşulması gerektiğine vurgu yaparak, ülke olarak ‘içine kapanık bir hal alındığını söyledi. “Bizim çok boyutlu, çok sistematik olmamız dünya ile aynı dilden konuşan olmamız gerekiyor” diyen Harmancı, KKTC’nin bunun tam aksine kendi kendiyle konuşan içine kapanık olduğunu, dünyanın birçok gerçeğin farkında olmadığına dikkat çekti.

“Şehir Diplomasisi başlatmak gerekiyor”

İstanbul’daki Enternasyonal toplantıyı da değerlendiren Harmancı, temasları sırasında şehir diplomasisi başlatmak adına davetlerini sunduklarını belirtti.

Harmancı, İstanbul’da yaşananları şöyle anlattı:

“TDP ve CTP İstanbul’daki Enternasyonal toplantıdaydı. Toplantıda İspanya Başbakanı, Atina Belediye Başkanı ve Türkiye’den önemli isimler vardı. Bu bizim için çok kıymetliydi. Birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Tüm bölgenin aslında huzura kavuşmasının iki temel unsuru var. Biri İsrail-Filistin meselesinin çözüme kavuşması lazım. Diğeri de Kıbrıs’tan geçiyor. Kalıcı barışa yönelik ciddi adımlar atılması ve bize destek olmaları gerektiğini ifade ettim. Ankara-Atina-Lefkoşa Belediye Başkanlarının bir araya gelmesini, şehir diplomasisi başlatmak gerektiğini dile getirdim. Ekrem İmamoğlu için de güçlü bir dayanışma mesajı verildi, CHP bu konuda önemli bir atılım yaptı. CTP-TDP olarak ortak bir öneri sunduk o da sonuç bildirgesinde yer aldı. Görüşmelerin tekrar başlaması gerektiğini bildirdik. KKTC’den birilerinin İspanya Başkanıyla görüşmesi çok önemli.

Harmancı: Lefkoşa bu yaz çok hareketli çok yatırımlı geçirecek

Lefkoşa’da sürdürülen çalışmalarla ilgili de bilgiler veren Harmancı, Lefkoşa’nın bu yazı çok hareketli ve çok yatırımlı geçireceğini kaydetti.

Harmancı, çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

“Alt yapı çalışmalarında önemli bir aşamaya geldik. Geçen yılın çalışmaları bu yıl bize meyve veriyor. 17 milyon TL’lik asfalt ihalemiz tamamlandı, 43 buçuk milyonluk bir asfalt ihalesi daha açtık ve bunla birlikte rahatlayacağız. Büyük ölçekli ciddi işlerimiz var. Gönyeli’de bisiklete binen bir insan Dereboyu’na kesintisiz ulaşacak. Öte yandan Hamitköy’de bin 300 hane daha kanalizasyona bağlanacak. Dereboyu’nda kaldırım çalışması yapılacak, 15 milyon TL hazır. AB ile yürüttüğümüz Kanlıdere Projesi çok önemli. İlk etap projesi çıktı. Haspolat bölgesine 160 haneyi kanalizasyona bağlayacak projeyi de hayata geçiriyoruz. Lefkoşa bu yazı da çok hareketli ve çok yatırımla geçirecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri…

Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili de konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “TDP haziran sonu Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili pozisyonunu ortaya koyacak” ifadelerini kullandı.