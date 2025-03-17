KTOEÖS ile KTÖS’ün eylemine bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de destek verdi.

“Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uygulanacak Kurallar ve Disiplin Tüzüğü"nde yapılan değişikliği "çocukların haklarına saldırı" olarak niteleyen sendikalar, Cumhuriyet Meclisi’ne siyah çelenk koydu.

Bu tüzük değişikliğinin hayata geçirilmesinde Türkiye’nin de rolü olduğunu iddia eden sendikalar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği kapısına da siyah çelenk bıraktı.

Eylem

Meclis önünde ilk sözü alan KTOEÖS Genel Başkanı Selma Eylem, disiplin kurulu tüzüğünün bir gecede Bakanlar Kurulu kararıyla usule ve yasaya aykırı şekilde değiştirildiğini savunarak, “Bu tüzüğü tanımıyoruz, tanımayacağız” dedi.

Tüzükteki değişikliğin Anayasa'ya da, Meclis’ten geçirilen Birleşmiş Milletler Çocuk Sözleşmesi’ne de aykırı olduğunu savunan Eylem, bu değişikliğin Kıbrıs Türk toplumunun iradesine yapılan saldırının yeni boyutu olduğunu da iddia etti.

Devletin çocukları korumadığını ileri süren Selma Eylem, bu toplumun iradesine, değerlerine saygı duymayanlara karşı mücadele edeceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu “sözde laik”, “sözde Atatürkçü” olmakla da suçlayan Eylem, “Çocuklarımızı koruyacağız. Kararlıyız, direneceğiz” dedi.

Selma Eylem, yarın tüm örgütleri ve siyasi partileri toplantıya çağırdıklarını da açıklayarak, bu mücadelenin genişletileceğini kaydetti.

Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekteri Tahir Gökçebel, bir gün önce Atatürk’ün ilke ve inkılaplarıyla laikliğe sahip çıkanların bir gün sonra tüzük değiştirdiğini savundu.

Kıbrıs Türk toplumunda kalıcı bir değişim sağlanması, tüm değerlerinin bitirilmesi için çalışıldığını iddia eden Gökçebel, “Kıbrıs Türk toplumu uyanmalı. Burası bizim anayurdumuzdur. Burada atılacak her adımın, her politikanın iradesi Kıbrıs Türk toplumuna aittir” dedi.

Öğretmenlerin kamusal eğitime sahip çıktığını, bunun için de diyet ödediğini belirten Gökçebel, “Çocuklarımızı teslim etmeyeceğiz. Bilimsel, laik, çağdaş, özgürlükçü kamusal eğitim ve insanca yaşam için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Öğretmen susmayacak.” dedi.

Baybora

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, laiklik ve Atatürkçülük konusunda mangalda kül bırakmayanların bir gecede tüzük değiştirdiğini söyledi.

Baybora, Kıbrıs Türk toplumuna yapılan saldırıların yeni olmadığını, bu toplumun kimliğini, kültürünü, demokratik değerlerini dönüştürme politikalarının yıllar içinde artarak devam ettiğini ileri sürdü.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu da eleştiren KTÖS Başkanı Baybora, öğretmenlerin mücadelesinin devam edeceğini kaydetti.

Eylemde, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) adına İzzet İzcan, Bağımsızlık Yolu adına Umut Ersoy, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) adına Murat Kanatlı, Arif Hasan Tahsin Vakfı adına Şener Elcil de birer konuşma yaparak görüşlerini dile getirdi ve öğretmen sendikalarına destek belirtti.