LTB’den verilen bilgiye göre, Karayolları Dairesiyle iş birliği içinde sürdürülecek asfaltlama çalışması Haydar Aliyev Caddesi ile Özker Özgür Caddesi’nin birleşme alanında bulunan çemberden Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na çıkış noktasında bulunan trafik ışıklarına kadar gidiş istikametinde yapılacak.

Çalışmaların soğuk hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde yapılacağı kaydedilen açıklamada, “Tüm yurttaşlarımızın asfalt çalışması boyunca trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur.” denildi.