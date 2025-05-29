Milli Eğitim Bakanlığı, bir internet sitesinde yer alan, “Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan okul otobüsü demir korkuluklara çarparak durabildi” başlıklı haberle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan bir okul otobüsünün kazaya karıştığı ve araçta öğrencilerin bulunduğu yönündeki haberlerin içeriğinin "gerçeği yansıtmadığı" kaydedilen açıklamada, “Söz konusu araçla ilgili haberde, öğrencilerin otobüs içerisinde olduğu belirtilmiş olsa da, kaza, öğrenciler okula bırakıldıktan sonra meydana gelmiştir” denildi.

“Fren arızası değil sürücü dikkatsizliği”

Kazanın, haberde ifade edildiği gibi fren arızasından değil, sürücünün dikkatsizliği sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadığı, kazayla ilgili soruşturmanın ise ilgili makamlarca yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, kamuoyunun yanıltılmaması adına, doğruluğu teyit edilmemiş haber içeriklerine itibar edilmemesi istendi.