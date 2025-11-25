Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 10.20'de toplanan komite 8 milyar 452 milyon 256 bin TL’lik Polis Genel Müdürlüğü bütçesini ele almaya başladı.

Komitenin bugünkü gündeminde 9 milyar TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve 19 milyar 965 milyon 957 bin TL’lik İçişleri Bakanlığı bütçeleri var.

Bütçe görüşmelerinin cuma tamamlanması öngörülüyor.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde kabul edilen bütçe yasa tasarısı, bastırılıp milletvekillerine dağıtıldıktan beş gün sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ele alınmaya başlanabilecek.