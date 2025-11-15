Piyangolar Birimi, 15 Kasım Özel Çekilişinde 6 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin, Lefkoşa bayisi Tutku Beyit tarafından satılan "48469" numaralı bilete isabet ettiğini açıkladı.
Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 6 Milyon TL'lik büyük ikramiye "48469" numaralı bilete isabet etti.
YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLETLERİ PAZARTESİ SATIŞA ÇIKACAK
Bir sonraki çekiliş 31 Aralık tarihinde gerçekleşecek. Büyük ikramiye 8 Milyon TL olurken, toplam ikramiye 25 milyon 566 bin 750 TL olacak. Bilet fiyatının 400 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri Pazartesi gününden itibaren satışa sunulacak.