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Ali Reza Pakdel (Kuzey Kıbrıs), Evelyn Soraya De Paz Samayoa (Guatemala).

Üyeleri tarafından, 07 – 09 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Girne’deki Paşa Otel’de değerlendirilerek sonuçlar şu şekilde belirlendi:

39 ülkeden 134 karikatürcünün 380 eser ile katıldığı, 12. Uluslararası Karikatür Yarışması’na gönderilen eserler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un Onursal Başkanlığı'nda, Valery Alexandrov (Bulgaristan), M. Serhan Gazioğlu (Kıbrıs), Elahe Khoraman (İran), Gülfidan Özdilek (Türkiye), Musa Kayra (Kıbrıs), Semra Bayhanlı (Kıbrıs), Hüseyin Çakmak'tan (Kıbrıs) oluşan Uluslararası Seçici Kurul

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Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından 22. Uluslararası Zeytin Festivali 2023 – Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği kapsamında geleneksel olarak düzenlenen 12. Uluslararası Karikatür Yarışması’nın kesin sonuçları belli oldu.

“Zeytin” konulu bölümde ise Birincilik Ödülü’nü Henryk Cebula (Polonya), İkincilik Ödülü’nü Aşkın Ayrancıoğlu (Türkiye), Üçüncülük Ödülü’nü ise Musa Keklik (Türkiye) kazandı.

12. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda Büyük Ödülü, “Zeytin” konulu bölümde, Şampiyon Melekler Takımı 'nın acısını yansıtan eser ile, Mehmet Selçuk (Türkiye) kazanırken, “Serbest” konulu bölümde Birincilik Ödülü’nü Olena Tsuranova (Ukrayna), İkincilik Ödülü’nü Mümin Bayram (Türkiye), Üçüncülük Ödülü’nü ise Makhmud Eshonkulov (Özbekistan) kazandı.

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