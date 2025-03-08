Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

07.03.2025 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Büyükkonuk Çemberi ile Senmar Çemberi arasındaki yolda, Selda BÜYÜKAKYÜZ (K-32) yönetimindeki LB 657 plakalı araç ile Büyükkonuk Çemberi istikametinden Senmar Çemberi istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan beton su kanalına aracının ön kısmı ile çarpmıştır. Çarpmaya müteakip kontrolsüzce ileri doğru savrulan araç yol kenarında bulunan ağaca çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesine yapılan tedavisinin ardından Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.