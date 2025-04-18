Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral'ın sözlerine tepki gösterdi.

Saral'ın Kıbrıs Türkünü en üst düzeyde aşağılama cesaretini göstermesinin benzeri görülmemiş bir diplomatik disiplinsizlik olduğunu ifade eden Gürcafer, Kıbrıs Türkünün bu disiplinsiz davranışın gereğinin yapılmasını beklediğini belirtti.

KTİMB Başkanı Gürcafer'in açıklaması şöyle:

"Diplomasi, devletler arası ilişkilerin tarihine odaklanan tarih disiplininin bir alt dalıdır. Diplomatik ilişki içerisinde bulunan ülke yetkilileri bu disiplinin dışına çıkmamaya özen gösterir. Ne var ki TC -KKTC ilişkileri, et tırnak ilişkisi olduğu iki halk tarafından çok iyi bilinmektedir. Hal böyleyken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı mertebesine ulaşmış bir şahsın Kıbrıs Türkünü en üst düzeyde aşağılama cesaretini göstermesi benzeri görülmemiş bir diplomatik disiplinsizlik olup Kıbrıs Türkü içerisinde infiale sebep olmuştur. Kıbrıs Türkü bu disiplinsiz davranışın gereğinin yapılmasını beklemektedir."