Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Cenevre görüşmelerinin ardından Güney Kıbrıs’ta Ukraynalı bir acente sahibinin tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Gürcafer, bu adımın çözüm sürecine zarar verdiğini belirterek, “Tutuklama, oluşan olumlu hava üzerine dinamit koydu” dedi.

Gürcafer, söz konusu acentenin en büyük acentelerden olduğunu vurgulayarak, bu tutuklamanın tamamen provokasyon amaçlı yapıldığını söyledi.

Gürcafer, Cenevre görüşmelerinin ardından Güney Kıbrıs'ta bir kişinin daha tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Gürcafer, bu adımın çözüm sürecine zarar verdiğini belirterek, “Tam bir provokasyondur. Cenevre sürecine balta vuran çok büyük bir provokasyon” dedi.

Gürcafer, Cenevre görüşmelerinin ardından en azından masadaki gerginliği azaltacak bir yumuşama beklediklerini vurgulayarak, “Tamamen tutuklamalara son verilmese bile, bu tür girişimlere sürecin tamamlanana kadar ara verilmesini beklerdim. Ancak bunun tam tersi yapılıyor. Bu, karşı tarafı daha da germek, daha fazla agresifleştirmek anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu tutuklamanın süreci provoke etmeye yönelik bir hamle olduğunu kaydeden Gürcafer, “Bu Türk tarafını da çok gerecek, içimizde de öfkeye sebebiyet verecek. Zaten gerginiz. Çözüm sürecinin tekrar başlaması için çok uğraşıyoruz, sürece katkı koymaya çalışıyoruz. Ancak bu tür davranışlar sürecin ilerlemesine değil, tıkanmasına hizmet eder” dedi.

KTİMB Başkanı, Türkiye ve KKTC’yi de çözüm masasının oluşturulmaması konusunda eleştirdiklerini belirterek, “Ancak bu davranış yeni sürece dinamit koymaktır. Çığlıklar yükseliyor… Yalnızca şovenizme ve barış karşıtlarına hizmet eder bu yalnızca. Kıbrıs Türküne zarar verir, inşaat sektörüne zarar verir, ekonomiye zarar verir” şeklinde konuştu.