Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort'un açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar hakkında bugün basında çıkan ve "Türkiyeli gazetecileri kovmaktan beter etti" başlığı ile paylaşılan haber hakkında kamuoyunu bilgilendirme adına Özel Kalem Müdürü olarak bir açıklama yapmam elzem olmuştur.

İlgili gazeteciler için Sayın Hasan Erçakıca beni arayıp Sayın Yusuf Kanlı ve beraberindeki bazı basınclarla Sayın Cumhurbaşkanımıza bir nezaket ziyareti yapmak istediklerini ve ayrıca Yusuf Kanlı’nın kitabını takdim etmek istediğini söyledi. 2-3 kez ısrarla Sayın Erçakıca’ya röportaj var mı diye sordum. "Hayır, sadece sohbet edilecek röportaj falan olmayacak," dedi. Ben de Yusuf Kanlı ve beraberinde gelen beş ismi ve randevunun mahiyetini aynı gün Basın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Sayın Erhan Akar'a ileterek onay aldım ve randevuyu oluşturduk.

Buradaki asıl nokta kişilerin nezaket ziyareti deyip içeride farklı tutum sergilemeleridir.Takdir edeceksiniz ki burası Cumhurbaşkanlığı makamıdır ve randevular verilirken sorgulanmalıdır. Dünyanın hiç bir yerinde sorgusız sualsiz bir Cumhurbaşkanı makamı ziyaret edilemez ve ziyaret sebebi dışına makamı fırsat bilerek çıkılamaz. Çıkıldığı anda da bu durum, art niyet dışında başka şekilde tanımlanamaz. Bu randevuya da 30 dakikalık bir süre ayırmıştık.

Yapılan, gazetecilik etiği dışındadır ve ender bir şekilde de olsa başımıza gelmektedir. Bu saygısızlığı yapan kişilerin alacağı tepkilere de hazır olmaları gerekmektedir."