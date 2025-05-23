Cahitoğlu, “Yangın ihbarının ardından tüm ekiplerimizle birlikte hızla müdahaleye başlandı. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Orman Dairesi, polis ve İtfaiye ekiplerimiz, koordineli bir şekilde çalışıyor. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter destekli müdahaleyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı” ifadelerini kullanarak, soğutma çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini belirtti.

Cahitoğlu ayrıca, herhangi bir yeniden alevlenmeye karşı, gece boyunca tüm ekiplerin sahada nöbet tutacağını ifade etti, “Hükümet olarak tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.