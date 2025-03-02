Bafra bölgesi otel denetimlerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma Dairesi müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı  da eşlik etti.  

Limak  ve Concorde otel  denetimlerinin ardından  açıklamalarda bulunan Bakan Gardiyanoğlu Bolu  Kartalkaya ‘daki yangın felaketinin ardından  tüm otellerin yangın tedbirleri  ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin  denetlenmesi talimatını  verdiğini hatırlatarak  beş yıldızlı  otellerden denetimlere başladıklarını  kaydetti.  Şu   ana kadar  herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamasının  memnuniyet verici olduğunu  kaydeden Gardiyanoğlu, kademe kademe tüm otellerin denetimlerinin tamamlanacağını  dile getirdi. 


Gardiyanoğlu  “ Bu halkımızın  iç huzuru ,  ve ülkemizde turizmin  ne kadar  ciddiyetle yapıldığı ile ilgilidir. Ayrıca  dünyaya da verdiğimiz bir mesajdır. En çok  iş kazası olan  sektörlerde de denetimler aralıksız yapılacaktır. Ülkemizde artan  iş yeri sayısına rağmen Aynı  müfettiş  kadrosu ile yüzde yüzün  üzerine çıkan bir denetim sayısına sahibiz.Müfettişlerime  müdürüm ve amirime  de çalışmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum. İş sağlığı  ve güvenliğini önemsiyoruz. Denetimlerimiz  daha da sıklaşarak devam edecek.” İfadelerini kullandı

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.Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu  Ballı  da turizm sektörü  denetimlerinde dördüncü  haftayı  geride bıraktıklarını kaydederek,  İş  Sağlığı  ve Güvenliği  yasası uyarınca yangınla mücadele, ilk yardım  ve acil  durum  planlarını   kontrol  ettiklerini  dile  getirdi.  Eksik bir  husus  görülmesi  halinde gerekli  uyarıların verilip,  takip  teftişlerinin yapılacağını  vurguladı.  Çalışma Dairesi  işyerleri Teftiş Şube Amiri  Emrah  Güven  de  denetimlerin çalışma dairesi müfettişleri tarafından büyük  bir titizlikle sürdürüldüğünü  belirterek   şu  ana kadar  herhangi bir sıkıntıya rastlamadıklarını  belirtti .