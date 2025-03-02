Bafra bölgesi otel denetimlerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Çalışma Dairesi müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı da eşlik etti.

Limak ve Concorde otel denetimlerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Gardiyanoğlu Bolu Kartalkaya ‘daki yangın felaketinin ardından tüm otellerin yangın tedbirleri ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin denetlenmesi talimatını verdiğini hatırlatarak beş yıldızlı otellerden denetimlere başladıklarını kaydetti. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamasının memnuniyet verici olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, kademe kademe tüm otellerin denetimlerinin tamamlanacağını dile getirdi.



Gardiyanoğlu “ Bu halkımızın iç huzuru , ve ülkemizde turizmin ne kadar ciddiyetle yapıldığı ile ilgilidir. Ayrıca dünyaya da verdiğimiz bir mesajdır. En çok iş kazası olan sektörlerde de denetimler aralıksız yapılacaktır. Ülkemizde artan iş yeri sayısına rağmen Aynı müfettiş kadrosu ile yüzde yüzün üzerine çıkan bir denetim sayısına sahibiz.Müfettişlerime müdürüm ve amirime de çalışmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum. İş sağlığı ve güvenliğini önemsiyoruz. Denetimlerimiz daha da sıklaşarak devam edecek.” İfadelerini kullandı

.Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı da turizm sektörü denetimlerinde dördüncü haftayı geride bıraktıklarını kaydederek, İş Sağlığı ve Güvenliği yasası uyarınca yangınla mücadele, ilk yardım ve acil durum planlarını kontrol ettiklerini dile getirdi. Eksik bir husus görülmesi halinde gerekli uyarıların verilip, takip teftişlerinin yapılacağını vurguladı. Çalışma Dairesi işyerleri Teftiş Şube Amiri Emrah Güven de denetimlerin çalışma dairesi müfettişleri tarafından büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirterek şu ana kadar herhangi bir sıkıntıya rastlamadıklarını belirtti .